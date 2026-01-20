3 كيلوات مخدرات تقود 4 رجال و3 نساء للاعدام

وقال القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المركزية أصدرت أحكاماً بـالإعدام بحق سبعة مدانين، من بينهم ثلاث نساء، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضاف ان "المدانين ضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرام من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و 49 من قانون العقوبات".