بالجرم المشهود.. اعتقال متهم يلقي نفسه أمام العجلات مدّعياً الإصابة في بغداد

وقالت لشؤون الشرطة في بيان ورد لـ ، إنه "في استجابة سريعة لبلاغات وردت من عددٍ من المواطنين، تمكنت مفارز نجدة التابعة لقيادة شرطة من الإطاحة بمتهم كان يلجأ إلى رمي نفسه عمداً أمام العجلات المدنية المارة، مدّعياً تعرضه للإصابة جرّاء الصدمة، لغرض ابتزاز السائقين ومساومتهم مالياً".وأضافت الوكالة، "وعلى الفور، نصبت المفارز الأمنية كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، بعد تكرار أفعاله الخطيرة التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر وتُخلّ بالأمن والسلامة العامة".وأشارت الوكالة، الى انه "بعد استكمال الإجراءات الأولية، تم تسليم الطرفين أصولياً إلى مركز شرطة السيدية، استناداً إلى طلب الشكوى المقدّم ضد المتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقانون".ولفتت الوكالة الى ان "شرطة الكرخ تؤكد استمرارها في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو ابتزازهم، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر خط الطوارئ (911)".