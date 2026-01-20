مقتل مقاول إثر خلاف مالي في البصرة

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "المقاول ، صاحب مشروع المستشفى الصيني في جنوب شرقي مركز ، تعرّض للدهس."وتابع أن "العملية تمت عن طريق الدهس بسيارة على يد رجل في منطقة المعقل، بسبب خلافات مالية بين الطرفين تطورت لاحقاً إلى وقوع الجريمة".