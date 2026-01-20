وزير الداخلية: نؤكد لكل العراقيين.. أمن الحدود مطمئن تماماً

وقال الشمري في مقطع مصور، "وصلنا إلى قضاء القائم في ، على الشريط الحدودي في منطقة الباغوز؛ للاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات وجاهزية قيادة قوات الحدود".وأضاف، "اطلعنا على التحصينات، وعقدنا اجتماعاً مع قادة المناطق وآمري التشكيلات بحضور قائد قوات الحدود وقائد عمليات الجزيرة، واطلعنا منهم على كل التفاصيل، والجهد الاستخباري للتطورات الأمنية في الجانب السوري".وتابع، "نؤكد لكل العراقيين، إجراءاتنا وأمن الحدود مطمئن تماماً"، مضيفاً، "لدينا خطوط دفاعية ، وخطط رصينة وضعت من قادة المناطق وآمري التشكيلات، بالمزاملة مع الجيش العراقي والحشد الشعبي، لحراسة حدود بثقة وأمانة".وأشار ، إلى أن "الأمور مطمئنة هنا، مع حجم التحصينات والانتشار، والقطعات العسكرية كافية، مع الإسناد الجوي"، مؤكداً، أن "معنويات المقاتلين عالية وإمكانياتهم الإدارية ممتازة".