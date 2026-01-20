قبل تسلّم المال.. إحباط محاولة ابتزاز فتاة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، انه "بعد ورود طلب استغاثة عبر رقم الاستجابة (911) من إحدى الفتيات عن تعرضها لحالة ابتزاز إلكتروني مقابل مبلغ ، تحركت مفارز قيادة شرطة على الفور للتعامل مع الحادث، وبالاستدلال من قبل المشتكية".وأضافت "وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل مشترك من ومفارز نجدة الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، مع متابعة القضية ميدانيًا وبشكل دقيق. وبعد جمع المعلومات واستحصال الموافقات الأصولية، تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود قرب أحد المنافذ، أثناء محاولته استلام المبلغ من الضحية".وأشار البيان الى "تسليم المتهم إلى مركز شرطة والجهاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق السياقات القانونية المعمول بها".