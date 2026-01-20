بارزاني يوجه دعوة للتحالف الدولي بشأن أوضاع سوريا

وقال في بيان، "إننا في إقليم كوردستان نتابع بقلق بالغ استمرار الاشتباكات والمواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوري وقوات الديمقراطية. إذ أن استمرار المعارك والاشتباكات يشكل تهديداً جدياً للسلام والاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، ويولّد خطر عودة للبروز".وأضاف، "لقد بدأنا، منذ بداية ظهور التعقيدات، التواصل وبشكل مستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إيقاف الحرب والاشتباكات وتبني الحوار والتفاهم لحل المشاكل سلمياً. ونؤكد أن الحرب والمواجهات العسكرية لا تحل أي مشكلة بل تزيد الوضع تعقيداً".وتابع "وندعو إلى الاضطلاع بمهمته المتمثلة في حماية الاستقرار ومنع ظهور داعش من جديد، ونجدد التأكيد على استعدادنا لتقديم كل العون والمساعدة لإيقاف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق. ونشدد على ضرورة حماية حقوق الكورد وجميع المكونات في سوريا وضمانها في الدستور المستقبلي لسوريا".