محكمة التحقيق المركزية تعلن القبض على مسؤول مفارز داعش في صحراء الموصل وسوريا

وذكر بيان للمحكمة، انه "تم القبض على الإرهابي مجيد خميس المكنى (أبو هاجر) مسؤول مفارز كيان في وسوريا بالتنسيق بين ومديرية أمن ".ويذكر أن الإرهابي يعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي، حيث أشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، إضافة إلى تنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق، وفق البيان.ويوم امس، نفّذ أمن الحشد الشعبي، عملية نوعية بالغة الأهمية، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي داعشي خطير يُعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي، بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة.وأشار البيان إلى أن "المعتقل تسلّل من الأراضي السورية إلى صحراء الموصل، ويُعد المسؤول المباشر عن مفارز داعش في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".واعتبر البيان، هذه العملية "ضربة أمنية موجعة لتنظيم داعش، لما تمثله من اختراق استخباري دقيق وإنجاز أمني كبير، يعزّز الاستقرار، ويؤكد الجهوزية العالية والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها أمن الحشد الشعبي في ملاحقة أخطر القيادات الإرهابية".