اعتقال أحد "إعلاميي داعش" ومروجيه في نينوى

وقال الحشد في بيان، "بعد متابعة دقيقة استمرت لأكثر من (6) أشهر، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت والانضباط/ في من تنفيذ عملية نوعية ناجحة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإعلامي والمروّج لتنظيم الإرهابي، صاحب الرقم الحصائي، المكنّى (أبو البراء)، وذلك عبر كمين محكم نُفّذ في محافظة نينوى– منطقة الهرمات الخامسة".وأضاف البيان "كان المتهم ينشط في الترويج الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي من خلال نشر مقاطع فيديو تتعلق بنشاطات التنظيم في وسوريا، بهدف دعم الدعاية وبث الأفكار الإرهابية".ولفت البيان الى أن "المتهم ينتمي إلى عائلة إرهابية منتمية لتنظيم داعش، حيث أن والده يُعد من الشرعيين في التنظيم وصادر بحقه حكم قضائي، فضلاً عن انتماء إخوته وأعمامه للتنظيم الإرهابي".