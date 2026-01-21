بالتزامن مع محنة قسد.. ضحايا بقصف مقر حزب كردي إيراني في أربيل

نيوز-امن



تتصاعد الازمات الأمنية التي تحيط بالكرد في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من التوجه العام نحو القاء السلاح، فبالتزامن مع ما يحدث مع قوات قسد في ، تعرض مقر لحزب الحرية الكردستاني الإيراني لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في .



وقالت وسائل اعلام كردية، ان مقرا تابع لحزب الحرية الكردستاني تعرض فجر اليوم الأربعاء لهجوم ب طائرة مسيرة تلاها قصف صاروخي، ما أدى الى مقتل شخص واصابة اخر بجروح، فيما اصدر الكردستاني بيانا اتهم فيه بالوقوف وراء الهجوم.