الاعدام والمؤبد بحق قاتل صفاء المشهداني

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل عضو ".وأضاف ان "المدان اقدم على زرع عبوة ناسفة في أسفل عجلة المجنى عليه مما أدى إلى استشهاده بتاريخ 15 / 10 / 2025 في ، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ أ / ب من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".وأوضح انه "كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً ثانيا على المدان بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالشروع بقتل أربعة اشخاص كانوا مع المجنى عليه اثناء الحادثة حالت الإسعافات دون وفاتهم، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406 / 1 / أ / ب / 31 من القانون ذاته".