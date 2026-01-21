القبض على 44 مخالفا لشروط وضوابط في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن المناطقي ومتابعة العمالة الأجنبية، نفذت قطعاتنا الأمنية حملة للتفتيش والتدقيق للشركات والمشاريع التجارية والصناعية ضمن قاطع المسؤولية في مناطق قضاء " " جنوبي العاصمة حملة امنية في العاصمة ".وتابعت، انه "تم خلال الحملة القبض على (44) مخالفاً لشروط دائرة الاقامة والجنسية وتسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات بحقهم وفق الأطر القانونية".