اقلاع طائرات حربية وتمرين تعبوي.. السوداني يبدأ استطلاعا للجهوزية من قاعدة عين الاسد

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس ، وصل صباح اليوم الأربعاء، الى غربي ، في مستهل جولة ميدانية للوقوف على جهوزية قطعاتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري".وأضاف ان " اطلع على مستويات التأهب والحركة الميدانية للتشكيلات والصنوف المنتشرة، كما شهد إقلاع أربع طائرات مقاتلة نوع F-16، ضمن تمرين تعبوي للاستطلاع والمراقبة وتنفيذ مهام الدوريات والاستجابة".وأشار الى ان "قواتنا المسلحة كانت قد تسلّمت القاعدة كاملة قبل أيام من قوات لمحاربة داعش، بموجب الاتفاق المبرم بين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 وأتمت الانتشار والتموضع في قاطع الواجبات والعمليات، وفق الخطط المرسومة".