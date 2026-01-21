القبض على المروج لداعش الإرهابي في نينوى

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت / والأمن الوقائي في من القبض على الإرهابي (أبو البراء) بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وتابع، ان "ينتمي المتهم إلى عائلة إرهابية تنتمي الى كيان الإرهابي، حيث يُعد والده من الشرعيين في التنظيم وصادر بحقه حكم قضائي، فضلاً عن انتماء إخوته وأعمامه للتنظيم الإرهابي".وأضاف، أن "الإرهابي المكنى ( أبو البراء) ينشط في الترويج الإعلامي لكيان داعش الإرهابي من خلال نشر مقاطع فيديو تتعلق بنشاطاتهم الإرهابية في وسوريا، بهدف دعم الدعاية وبث الأفكار الإرهابية".