عمليات البصرة تكشف طبيعة الانفجار الذي وقع في المحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "الصوت القوي الذي سُمع اليوم ناتج عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية قديمة".وذكرت القيادة أن "الجهد الهندسي نفّذ عملية الإتلاف ضمن منطقة الشلامجة، في إطار الإجراءات الروتينية لمعالجة المخلفات الحربية"، مؤكدة أن "الوضع آمن ولا يدعو للقلق".