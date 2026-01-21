بينها "التحديات".. السوداني على الحدود العراقية السورية ويستمع لـ4 تفاصيل

وذكر للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة ، اجرى اليوم الأربعاء، زيارة الى الحدود العراقية السورية في ، وذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات قواتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري في محافظتي ونينوى".وبحسب البيان، ترأس "اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة الفرقة السابعة الماسكة للشريط الحدودي في القائم، بحضور ورئيس أركان الجيش، ونائب وقائدي القوتين البرية والجوية، وقائد قوات الحدود، ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الميدانيين".واستمع السوداني الى "ايجاز وشروحات تفصيلية قدمها كل من وزير الداخلية وقائد وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية، تضمنت الإجراءات لتأمين الحدود العراقية السورية، والتحديات القائمة، والجهوزية العالية والقدرات العسكرية للقوات، بما يمكنها من التصدي لأية مخاطر أو تهديدات أمنية".وبحسب البيان، شدد القائد العام للقوات المسلحة على "أهمية مواصلة الجهود لمختلف القطعات العسكرية والامنية، مشيراً إلى الثقة العالية بصنوف القوات المسلحة والأمنية لما حققته من انتصارات كبيرة ومنجزات أمنية أسهمت في دعم الاستقرار في جميع أنحاء ".