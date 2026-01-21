شاهده العراقيون من الجانب الاخر.. قسد تفجر مستودع ذخيرة على مقاتلي الشرع

وقال الاعلام السوري ان قوات الديمقراطية "قسد" فجّرت مستودع ذخيرة في بلدة "اليعربية" بريف ، وذلك قبل انسحابها من المنطقة.وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر موقع الانفجار مؤكدين سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء الانفجار.ووثق أهالي غرب في الجانب العراقي مشاهد الدخان الكثيف المتصاعد في الجانب السوري، حيث تقابل اليعربية في سوريا، منطقة في الجانب العراقي، ما يكشف عن حجم الانفجار الكبير الحاصل هناك.