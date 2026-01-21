الصفحة الرئيسية
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
اعتقال 13 اجنبيا مخالفا في بغداد
أمن
2026-01-21 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 13 اجنبيا مخالفين لشروط الإقامة في
بغداد
.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتعاون مع
الأجهزة الأمنية
المشتركة في
قيادة عمليات بغداد
وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لقسم استخبارات وامن فرقة المشاة السابعة عشر، تم نصب كمين محكم حيث اسفر عن إلقاء القبض على (13) أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل بصورة غير قانونية في العاصمة
بغداد
".
وأضافت انه "وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".
وغالبا ما تتصاعد عملية اعتقال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، مع تصاعد الازمات في
سوريا
، وذلك ضمن سياقات تشديد الإجراءات على الأجانب والمخاوف من تنفيذ خروقات امنية داخلية تأثرا بما يحدث في المحيط الإقليمي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في بغداد.. اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة
11:52 | 2025-12-30
اعتقال 32 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والعمل في الأنبار
04:06 | 2025-12-21
اعتقال 13 متهما بمشاجرات مسلحة في جانبي بغداد
02:21 | 2025-11-22
في بغداد.. اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي
14:40 | 2026-01-08
بغداد
اجانب
مخالفين
قيادة عمليات بغداد
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجنس
سوريا
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
47.01%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
اقتصاد
26.24%
08:47 | 2026-01-19
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
08:47 | 2026-01-19
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
15.14%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
11.62%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
