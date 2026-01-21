اعتقال 13 اجنبيا مخالفا في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتعاون مع المشتركة في وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لقسم استخبارات وامن فرقة المشاة السابعة عشر، تم نصب كمين محكم حيث اسفر عن إلقاء القبض على (13) أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل بصورة غير قانونية في العاصمة ".وأضافت انه "وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".وغالبا ما تتصاعد عملية اعتقال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، مع تصاعد الازمات في ، وذلك ضمن سياقات تشديد الإجراءات على الأجانب والمخاوف من تنفيذ خروقات امنية داخلية تأثرا بما يحدث في المحيط الإقليمي.