السوداني يوجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "أجرى زيارة تفقدية إلى مقر قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء ، ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات قواتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي بمحافظتي ونينوى".وترأس السوداني، "اجتماعاً في مقر القيادة، استمع خلاله الى إيجاز مفصل من قبل السادة ، وقادة عمليات غرب ، ومحور نينوى للحشد الشعبي، وقوات حدود المنطقة السادسة، ومدير الاستخبارات العسكرية العامة، تضمن شرحاً عن انتشار القطعات وجاهزيتها ضمن قواطع المسؤولية، والتنسيق المشترك في تعزيز الخطط الأمنية وعمل منظومات المراقبة لضمان أمن الحدود وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية".وعبر السوداني عن "ثقته بقدرة القوات الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، على تأدية المهام الموكلة إليها لحفظ أمن وسيادته، مؤكداً دعم القوات المنتشرة على الحدود بالتجهيزات والمستلزمات لتعزيز قدراتهم في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم".كما وجه القائد العام للقوات المسلحة "بـالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية، الى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وتوخي الحيطة والحذر لإحباط أية محاولات تستهدف أمن البلاد، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".