إجراءات امنية بين إقليم كردستان وباقي المحافظات

وقال حرز للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "في ظل وتيرة الأحداث المتسارعة والتغيرات الطارئة في ، ولا سيما في المناطق المحاذية لإقليم ، ومع توقع موجة نزوح نحو الإقليم وتسرب أعداد كبيرة من عناصر من مراكز الاحتجاز في الشدادي والهول السوريين، فإن الجيش العراقي يمسك بزمام عمل السيطرات المتاخمة للإقليم في ".وأضاف، أن "ذلك يتم إلى جانب الأجهزة الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية، لتعزيز وتقوية مهام السيطرات، وأداء دور آخر يخص مهمة التدقيق للأشخاص والبضائع القادمة من الإقليم عبر كركوك، لضمان عدم عبور الأفراد والمسافرين العرب والأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات سفر رسمية صادرة من ، والتي قد يستغلها الإرهابيون".