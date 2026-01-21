الصفحة الرئيسية
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
السوداني يوجه بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق
السوداني يوجه بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق
أمن
2026-01-21 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
963 شوهد
أجرى رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، اليوم الاربعاء، زيارة استطلاعية إلى إحدى النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة السادسة في قوات الحدود بقضاء
سنجار
في الحد الفاصل بين حدود
العراق
مع
سوريا
.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، ان
السوداني
"تفقد الضباط والمراتب في النقطة، واطلع على اوضاعهم ومستلزماتهم بمختلف أشكالها، وأشاد بجهودهم المبذولة في حماية أمن الوطن وسلامته، وحيا استعدادهم العالي وجهوزيتهم التامة".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "هذه الزيارة هي للاطلاع بشكل ميداني على استحضارات كل التشكيلات الأمنية ضمن زيارة تفقدية الى قواطع عمليات؛
الأنبار
، والجزيرة، وغرب
نينوى
، مبيناً العمل منذ مدّة طويلة على هذه الاستحضارات ضمن
قراءة
التحديات الأمنية".
وأوضح رئيس
مجلس الوزراء
أنه "وجّه الوزارات والجهات المعنية، وخصوصاً وزارة الداخلية/ قيادة قوات الحدود بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ
العراق
، مؤكداً امتلاك العراق اليوم خط صد مميزاً بإجراءات استثنائية عملت عليه
وزارة الداخلية
طيلة الفترة الماضية، ويمثل واحداً من أهم الإجراءات لمنع تسلل الارهابيين وحفظ حدودنا الدولية الرسمية".
وأشار إلى "عقد مؤتمرات مع جميع قادة
الأجهزة الأمنية
والتشكيلات العسكرية المتواجدة والمنتشرة من مختلف الصنوف (الجيش، والحشد الشعبي، والحشد العشائري، وبقية تشكيلات وزارة الداخلية)، معبراً عن الثقة بالقدرة والامكانيات العالية، والاطمئنان التام لأداء أبناء قواتنا من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما تمتلكه من استعدادات واستحضارات كفيلة بمنع أي تهديد إرهابي يمسّ أمن الحدود".
وشدد السوداني على أن "الزيارة هي رسالة الى أبناء شعبنا بأن هناك اسوداً يحرسون حدودنا ويذودون عن البلد الذي قُدمت من أجله التضحيات في معركتنا ضد عصابات داعش الارهابية، وعبر سيادته عن التقدير والاحترام للأجهزة الأمنية كافة، على ما تبذله من جهود استثنائية من أجل الوصول لهذا المستوى من الثقة والمهنية والاطمئنان بالاجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار بلدنا العزيز".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السوداني يوجه بتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين
07:58 | 2025-10-24
"ملك أمريكا": ميسي ينافس على جائزة تاريخية لأول مرة في مسيرته
05:11 | 2025-12-11
العراق يكشف عن تحصينات على الحدود وبالخصوص مع سوريا
14:30 | 2026-01-19
لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)
02:10 | 2025-10-25
حدود
العراق
محمد شياع السوداني
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
ثلاثة موانع للحد من التسلل الى العراق
13:16 | 2026-01-21
مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق
12:38 | 2026-01-21
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
11:15 | 2026-01-21
الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين
10:40 | 2026-01-21
بالصور.. انتشار في سنجار
09:51 | 2026-01-21
إجراءات امنية بين إقليم كردستان وباقي المحافظات
09:26 | 2026-01-21
