السوداني يوجه بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "تفقد الضباط والمراتب في النقطة، واطلع على اوضاعهم ومستلزماتهم بمختلف أشكالها، وأشاد بجهودهم المبذولة في حماية أمن الوطن وسلامته، وحيا استعدادهم العالي وجهوزيتهم التامة".وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "هذه الزيارة هي للاطلاع بشكل ميداني على استحضارات كل التشكيلات الأمنية ضمن زيارة تفقدية الى قواطع عمليات؛ ، والجزيرة، وغرب ، مبيناً العمل منذ مدّة طويلة على هذه الاستحضارات ضمن التحديات الأمنية".وأوضح رئيس أنه "وجّه الوزارات والجهات المعنية، وخصوصاً وزارة الداخلية/ قيادة قوات الحدود بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ ، مؤكداً امتلاك العراق اليوم خط صد مميزاً بإجراءات استثنائية عملت عليه طيلة الفترة الماضية، ويمثل واحداً من أهم الإجراءات لمنع تسلل الارهابيين وحفظ حدودنا الدولية الرسمية".وأشار إلى "عقد مؤتمرات مع جميع قادة والتشكيلات العسكرية المتواجدة والمنتشرة من مختلف الصنوف (الجيش، والحشد الشعبي، والحشد العشائري، وبقية تشكيلات وزارة الداخلية)، معبراً عن الثقة بالقدرة والامكانيات العالية، والاطمئنان التام لأداء أبناء قواتنا من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما تمتلكه من استعدادات واستحضارات كفيلة بمنع أي تهديد إرهابي يمسّ أمن الحدود".وشدد السوداني على أن "الزيارة هي رسالة الى أبناء شعبنا بأن هناك اسوداً يحرسون حدودنا ويذودون عن البلد الذي قُدمت من أجله التضحيات في معركتنا ضد عصابات داعش الارهابية، وعبر سيادته عن التقدير والاحترام للأجهزة الأمنية كافة، على ما تبذله من جهود استثنائية من أجل الوصول لهذا المستوى من الثقة والمهنية والاطمئنان بالاجراءات الأمنية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار بلدنا العزيز".