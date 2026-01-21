الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين

وقال رئيس الخلية اللواء في بيان ورد لـ ، انها "تتابع ما يجري تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار مضللة، تزامنًا مع الأوضاع الجارية في المنطقة ولاسيما ما يتعلق بالأحداث في ، فضلًا عن معلومات أخرى مغلوطة تهدف إلى بث القلق وإثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار الأمني والمجتمعي".وأضاف ان "الجهات المختصة تتابع هذه الادعاءات بكل مهنية ودقة عالية، ونطمئن الجميع بعدم وجود أي تهديد يمس سلامة المواطنين أو الأمن العام"، موضحا ان "الوضعين الأمني والخدمي مستقران ويشهدان تطورًا مستمرًا، بفضل تضحيات وجهود أبناء الوطن من منتسبي القوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة، الذين يعملون بإخلاص للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا وخدمة شعبه".ودعا لمواطنين إلى:-عدم الانجرار خلف الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة.-اعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في استقاء المعلومات والأخبار.-الإبلاغ عن الصفحات والحسابات التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة أو التحريضية.وبين ان "الوعي المجتمعي والتعاون المسؤول مع المؤسسات الأمنية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والحرب النفسية"، موضحا ان "الخلية ستواصل تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثوقة في وقتها".واعرب عن امله ان "تبقى قنواتنا الرسمية المعروفة والمتاحة لجميع أبناء شعبنا الكريم هي المصدر المعتمد للاطلاع على جميع المستجدات".