لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
أمن
2026-01-21 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,511 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأربعاء، عن بدء نقل معتقلي
داعش
من
سوريا
الى
العراق
.
وقالت القيادة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، "بدأنا مهمة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من
سوريا
إلى
العراق
ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة".
وأضافت "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم
داعش
"، لافتا الى ان "عدد معتقلي داعش الذين سينقلون من سوريا الى العراق يصل الى 7 الاف عنصر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
القيادة المركزية الامريكية: المسيرات التي نشرناها في الشرق الأوسط ذات قدرات عالية المدى
11:44 | 2025-12-03
11:44 | 2025-12-03
مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق
12:38 | 2026-01-21
12:38 | 2026-01-21
سوريا تعلن عدد سجناء داعش الهاربين من السجون
00:45 | 2026-01-20
00:45 | 2026-01-20
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
17:25 | 2026-01-19
17:25 | 2026-01-19
داعش
امريكا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
سوريا
ميرك
سومر
ثلاثة موانع للحد من التسلل الى العراق
13:16 | 2026-01-21
مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق
12:38 | 2026-01-21
12:38 | 2026-01-21
الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين
10:40 | 2026-01-21
10:40 | 2026-01-21
السوداني يوجه بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق
10:01 | 2026-01-21
10:01 | 2026-01-21
بالصور.. انتشار في سنجار
09:51 | 2026-01-21
إجراءات امنية بين إقليم كردستان وباقي المحافظات
09:26 | 2026-01-21
09:26 | 2026-01-21
