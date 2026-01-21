القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق

وقالت القيادة في بيان تابعته ، "بدأنا مهمة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من إلى ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة".وأضافت "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم "، لافتا الى ان "عدد معتقلي داعش الذين سينقلون من سوريا الى العراق يصل الى 7 الاف عنصر".