مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق

أمن

2026-01-21 | 12:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق
528 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الاربعاء، ان القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش القادمين من سوريا، فيما أشار الى انه لا تهديد للأمن القومي ولا عودة لـ2014.

وقال المصدر في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية تنسق مع سوريا والتحالف الدولي بشأن معتقلي داعش"، مبينا ان "العراق جهز مراكز لاستقبال معتقلي داعش على دفعات".
وأضاف ان "القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش القادمين من سوريا"، مشيرا الى ان "نقل معتقلي داعش من سوريا للعراق سيضمن العدالة الجنائية".
واكد انه "لا تهديد للأمن القومي العراقي ولا عودة لـ2014"، لافتا الى ان "عملية نقل عناصر داعش من سوريا ستتم جوا على دفعات".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
ثلاثة موانع للحد من التسلل الى العراق
13:16 | 2026-01-21
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
11:15 | 2026-01-21
الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين
10:40 | 2026-01-21
السوداني يوجه بتنفيذ الساتر الأمني وفق تحصينات تحصل لأول مرّة في تاريخ العراق
10:01 | 2026-01-21
بالصور.. انتشار في سنجار
09:51 | 2026-01-21
إجراءات امنية بين إقليم كردستان وباقي المحافظات
09:26 | 2026-01-21

