مصدر سياسي: القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش الذين سينقلون جوا للعراق

وقال المصدر في تصريح تابعته ، ان " تنسق مع والتحالف الدولي بشأن معتقلي "، مبينا ان " جهز مراكز لاستقبال معتقلي داعش على دفعات".وأضاف ان "القضاء سيدقق ملفات معتقلي داعش القادمين من سوريا"، مشيرا الى ان "نقل معتقلي داعش من سوريا للعراق سيضمن العدالة الجنائية".واكد انه "لا تهديد للأمن القومي العراقي ولا عودة لـ2014"، لافتا الى ان "عملية نقل عناصر داعش من سوريا ستتم جوا على دفعات".