ثلاثة موانع للحد من التسلل الى العراق

وأوضح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أن "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي".وبيّن أن "الحدود العراقية تضم ثلاثة موانع رئيسية لمنع تسلل العناصر الإرهابية، تتمثل بـ الجدار الكونكريتي، والخندق (النفق الشقي)، إضافة إلى منظومات المراقبة التي تشمل الكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة"، مؤكدًا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".