https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553838-639046162826549945.jpeg
ثلاثة موانع للحد من التسلل الى العراق
أمن
2026-01-21 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
574 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،
صباح النعمان
، أن الحدود العراقية مع
سوريا
ودول الجوار مؤمَّنة بالكامل.
وأوضح
النعمان
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، أن "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي".
وبيّن أن "الحدود العراقية تضم ثلاثة موانع رئيسية لمنع تسلل العناصر الإرهابية، تتمثل بـ الجدار الكونكريتي، والخندق (النفق الشقي)، إضافة إلى منظومات المراقبة التي تشمل الكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة"، مؤكدًا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
