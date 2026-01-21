العراق يكشف تفاصيل تخص نقل عناصر "داعش" من سوريا

كشفت الحكومة ىالعراقية، الأربعاء، عن تفاصيل تخص نقل عناصر تنظيم "داعش" من الى .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "متابعةً من للتطورات الأمنية الحاصلة في الجمهورية العربية السورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، في ما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي ، وافق للأمن الوطني، في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع لمحاربة داعش، على استلام للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى، المعتقلين في السجون، التي كانت تحت سيطرة قوات الديمقراطية".

وأضاف انه سيتم "إيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية، وقد جرى بالفعل تسلّم الوجبة الأولى منهم، التي تضم 150 عنصراً إرهابياً من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء".



ولفت الى أنه "سيجري لاحقاً تحديد أعداد الوجبات الأخرى، وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق، مضيفة "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم داعش".