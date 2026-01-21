وزير الداخلية يطمئن الشعب العراقي: الحدود مؤمنة بالكامل

، الأربعاء، أن الحدود مؤمنة بالكامل، مشيرا الى عدم وجود خطر.

وجاء في بيان صادر عن ، "استقبل ، اليوم، رئيس القائد العام للقوات المسلحة في إطار جولته الميدانية على الشريط الحدودي العراقي – السوري ضمن محافظتي ونينوى".

واطلع وزير الداخلية وفق البيان "رئيس مجلس الوزراء على مجمل التحصينات والإجراءات الأمنية المتخذة على طول الشريط الحدودي، والجهود المبذولة في تعزيز منظومات المراقبة والسيطرة، بما يضمن إحكام الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو تهديدات تمس أمن البلاد".

وشهدت الزيارة عقد عدة اجتماعات موسعة ضمّت قادة التشكيلات الأمنية والقطعات العسكرية والأجهزة الاستخبارية، جرى خلالها استعراض الخطط الأمنية، ومستوى الجاهزية، وآليات التنسيق المشترك بين مختلف ، إضافة إلى مناقشة التحديات الميدانية وسبل معالجتها، بحسب البيان.

وأكد الشمري تواجده الميداني لليوم الثاني على التوالي في الشريط الحدودي، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والوقوف بشكل مباشر على احتياجات القطعات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية حدود ، والحفاظ على سيادته، واطمئن الشعب العراقي الحدود مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي خطر.