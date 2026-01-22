الحكومة العراقية: نقل "دواعش سوريا" خطوة استباقية لحماية أمننا القومي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553984-639046829102872735.png
الحكومة العراقية: نقل "دواعش سوريا" خطوة استباقية لحماية أمننا القومي
أمن
2026-01-22 | 07:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلن المتحدث باسم
الحكومة العراقية
باسم العوادي
، اليوم الخميس، أن نقل إرهابيي
داعش
من
سوريا
، خطوة استباقية للدفاع عن
الأمن القومي
، وفيما بين أن قرار نقلهم لم يتخذ من دون دراسة، أشار الى أن الإجراءات القضائية للتعامل مع هؤلاء بدأت بالفعل.
وقال
العوادي
، إن "نقل إرهابيي
داعش
من
سوريا
هو خطوة استباقية للدفاع عن
الأمن القومي
العراقي"، مبينا ان "الأحداث تتطور في سوريا بسرعة وتختزل بأيام فقط، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف "لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا"، موضحا أنه "كان للعراق ان يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلاً".
وأضاف "لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها"، معرباً عن أمله ان "تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض
العراق
وشعبه".
وأكد أن "الحكومة تعي جيداً مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء"، لافتا الى ان "إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان
مجلس القضاء
، ناهيك عن دور
الأجهزة الأمنية
والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سوريا تعلن تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا "داعش"
17:03 | 2025-11-08
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
لجنة الامن القومي الإيرانية ترجح "هجمات إسرائيلية" محتملة على الفصائل في العراق
04:09 | 2025-11-06
لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"
05:29 | 2025-11-03
الحكومة العراقية
نقل "دواعش سوريا" خطوة استباقية لحماية أمننا القومي
الأجهزة الأمنية
الوكالة الرسمية
السومرية نيوز
باسم العوادي
إدارة السجون
الأمن القومي
مجلس القضاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
33.75%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
23.32%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.7%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
دوليات
21.23%
08:22 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
اخترنا لك
جريمة في الكرادة.. اغتيال مدني يستقل عجلة "تك تك" قرب مطعم غزالة
08:31 | 2026-01-22
نقل آلاف "الدواعش" إلى العراق.. ما مكاسب سوريا وأمريكا؟
04:45 | 2026-01-22
بسبب مقطع فيديو.. أب يقتل نجله بثلاث رصاصات شرقي بغداد
04:20 | 2026-01-22
مشهد صادم.. سائق أجرة يترك مريضاً على الأرض حتى الموت
03:46 | 2026-01-22
اعتقال 24 أجنبيا مخالفا وعددا من الأسلحة في بغداد
02:21 | 2026-01-22
يار الله عند الحدود السورية لمتابعة الاستعدادات الأمنية (صور)
02:10 | 2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.