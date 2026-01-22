جريمة في الكرادة.. اغتيال مدني يستقل عجلة "تك تك" قرب مطعم غزالة

في حادثة أثارت ذعر المارة، قام مسلحون مجهولون بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مواطن كان يستقل دراجة نارية من نوع " " بالقرب من "مطعم " الشهير في ، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح بليغة أدت إلى وفاته في موقع الحادث على الفور.عقب وقوع إطلاق النار، استنفرت القوة الأمنية المرابطة في المنطقة القريبة، وباشرت بعملية مطاردة خاطفة أسفرت عن محاصرة المنفذين واعتقال اثنين منهم وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم.أوضح المصدر أن "القوة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم اقتياد المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم".وأضاف أن "السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، ومعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون في العملية".