ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"
جريمة في الكرادة.. اغتيال مدني يستقل عجلة "تك تك" قرب مطعم غزالة

أمن

2026-01-22 | 08:31
Alsumaria Tv
جريمة في الكرادة.. اغتيال مدني يستقل عجلة &quot;تك تك&quot; قرب مطعم غزالة
767 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، بمقتل مدني إثر هجوم مسلح في منطقة الكرادة وسط العاصمة، مشيراً إلى أن سرعة استجابة القوات الأمنية مكنتها من إلقاء القبض على الجناة في وقت قياسي.

في حادثة أثارت ذعر المارة، قام مسلحون مجهولون بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مواطن كان يستقل دراجة نارية من نوع "تك تك" بالقرب من "مطعم غزالة" الشهير في منطقة الكرادة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح بليغة أدت إلى وفاته في موقع الحادث على الفور.

عقب وقوع إطلاق النار، استنفرت القوة الأمنية المرابطة في المنطقة القريبة، وباشرت بعملية مطاردة خاطفة أسفرت عن محاصرة المنفذين واعتقال اثنين منهم وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

أوضح المصدر أن "القوة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم اقتياد المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم".

وأضاف أن "السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، ومعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون في العملية".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX

جريمة في الكرادة

اغتيال مدني يستقل عجلة "تك تك" قرب مطعم غزالة

السومرية نيوز

منطقة الكرادة

سومرية نيوز

السومرية

الكرادة

بغداد

المار

تك تك

Alsumaria Tv

