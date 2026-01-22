مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث غربي بغداد

كشف مصدر أمني، تفاصيل ما حدث غربي ، مشيرا الى عدم وجود حالة اختطاف أمراة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "هناك مشاكل بين رجل وزوجته الامر الذي دفع الرجل بالاستعانة بعشيرته واقدم على اخذ زوجته بالقوة مستقوياً بمن معه".

وأشار الى أن "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادثة واعتقلت أربعة أشخاص لاغراض التحقيق"، مؤكدا أن "المرأة غير مختطفة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يتضمن قيام مسلحين باقتحام أحد المنازل في واختطاف امرأة.