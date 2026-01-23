الدفعة الثانية من عناصر داعش ستصل اليوم الى العراق.. توزع على ثلاثة سجون

وقالت المصادر لعدد من وسائل الاعلام ان "دفعة ثانية من سجناء ارهابيي في ستصل الى جوا اليوم الجمعة عبر مروحيات أمريكية".وأضافت ان "تسليم الدفعة بمحضر رسمي للجهات العراقية من قبل الأمريكيين وتشمل جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية مختلفة"، موضحة ان "توزيع سجناء داعش سيكون في سجن في وسجن في وسجن كروبر المجاور لمطار الدولي".وذكر ان "السلطات العراقية خصّصت أجنحة لقادة داعش وأخرى للعناصر وأخرى للأفراد الأقل خطورة".