السوداني يبحث مع القيادة الوسطى الأمريكية اوضاع سوريا والمناطق المحيطة بالسجون

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب ورد لـ ، "بحث الأوضاع الامنية في ، ولاسيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تتعرض الى تهديدات مستمره باقتحام هذه المراكز واطلاق سراح السجناء وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن والمنطقة".وأكد اللقاء "أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية الامنية والعسكرية وقوات وتقسيم المهام بجداول زمنية وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة".وأثنى رئيس "بدور الادميرال كوبر في استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين للقوات العراقية وبالدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للعراق في الحرب على الارهاب ومواجهة داعش".وأكد ان "لدى القيادة العراقية مبكرة لما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة ومن خلال اعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية اقليميا".من جانبه، أشاد الأدميرال كوبر "بدور العراق في التحالف الدولي، وقدم الشكر نيابة عن التحالف بالكامل وعن للخطوة الامنية الفعالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي والفني للعراق واستمرار التعاون بين والتحالف على اعلى وأرفع المستويات".