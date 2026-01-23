الصفحة الرئيسية
السوداني يبحث مع القيادة الوسطى الأمريكية اوضاع سوريا والمناطق المحيطة بالسجون
أمن
2026-01-23 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
312 شوهد
استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية الأدميرال
براد كوبر
.
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب
السوداني
ورد لـ
السومرية نيوز
، "بحث الأوضاع الامنية في
سوريا
، ولاسيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تتعرض الى تهديدات مستمره باقتحام هذه المراكز واطلاق سراح السجناء وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن
العراق
والمنطقة".
وأكد اللقاء "أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية الامنية والعسكرية وقوات
التحالف الدولي
وتقسيم المهام بجداول زمنية وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة".
وأثنى رئيس
مجلس الوزراء
"بدور الادميرال كوبر في استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين
الاسد
للقوات العراقية وبالدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للعراق في الحرب على الارهاب ومواجهة داعش".
وأكد ان "لدى القيادة العراقية
قراءة
مبكرة لما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة ومن خلال اعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية اقليميا".
من جانبه، أشاد الأدميرال كوبر "بدور العراق في التحالف الدولي، وقدم الشكر نيابة عن التحالف بالكامل وعن
المجتمع الدولي
للخطوة الامنية الفعالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي والفني للعراق واستمرار التعاون بين
بغداد
والتحالف على اعلى وأرفع المستويات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
11:15 | 2026-01-21
بغداد تبحث مع واشنطن أوضاع سوريا وتؤكد ضرورة منع عناصر داعش من الفرار
16:56 | 2026-01-20
القيادة المركزية الامريكية: المسيرات التي نشرناها في الشرق الأوسط ذات قدرات عالية المدى
11:44 | 2025-12-03
السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا
15:28 | 2026-01-20
العراق
امريكا
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المجتمع الدولي
التحالف الدولي
السومرية نيوز
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
