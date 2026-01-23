الصفحة الرئيسية
رئيس أركان الجيش يلتقي قائد القيادة المركزية الامريكية بالشرق الاوسط ويبحثان ملف "داعش"
أمن
2026-01-23 | 14:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
567 شوهد
التقى رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن
عبد الامير رشيد يار الله
، بقائد
القيادة المركزية الأمريكية
في الشرق الاوسط الادميرال
براد كوبر
، لبحث ملف "داعش" وتطوير قدرات القوات العراقية.
وذكر بيان لرئاسة اركان الجيش، ان "رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن
عبد الامير رشيد يار الله
، التقى في مقر
قيادة العمليات المشتركة
، اليوم الجمعة الموافق ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦، قائد
القيادة المركزية الأمريكية
في الشرق الاوسط الادميرال
براد كوبر
والوفد المرافق له، بحضور نائب
قائد العمليات المشتركة
".
وفي بداية اللقاء، بحث الجانبان "أوجه التعاون والتنسيق على مستوى التدريب والتسليح، من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي، كما تمت مناقشة الوضع الراهن في البلاد ودول الجوار".
من جانبه، أكد
قائد القيادة المركزية
"مواصلة قوات التحالف دعم الشراكة والتنسيق بين البلدين، من أجل القضاء على ما تبقى من فلول عصابات
داعش
الارهابية، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة المركزية الامريكية: المسيرات التي نشرناها في الشرق الأوسط ذات قدرات عالية المدى
11:44 | 2025-12-03
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق
11:15 | 2026-01-21
تركيا تكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
14:50 | 2025-12-23
السوداني يبحث مع القيادة الوسطى الأمريكية اوضاع سوريا والمناطق المحيطة بالسجون
11:17 | 2026-01-23
العراق
امريكا
القيادة المركزية الأمريكية
عبد الامير رشيد يار الله
قيادة العمليات المشتركة
قائد العمليات المشتركة
قائد القيادة المركزية
العمليات المشتركة
القيادة المركزية
قائد العمليات
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
اقتصاد
42.87%
04:15 | 2026-01-22
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
04:15 | 2026-01-22
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
24.06%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
اقتصاد
17.17%
04:05 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
04:05 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
محليات
15.9%
05:46 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
السوداني يبحث مع القيادة الوسطى الأمريكية اوضاع سوريا والمناطق المحيطة بالسجون
11:17 | 2026-01-23
شاهد.. أبطال العراق يصنعون أروع مشاهد الثبات وسط العواصف الثلجية على الحدود السورية
05:31 | 2026-01-23
شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب الحدود العراقية ـ السورية
04:21 | 2026-01-23
الدفعة الثانية من عناصر داعش ستصل اليوم الى العراق.. توزع على ثلاثة سجون
01:14 | 2026-01-23
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث غربي بغداد
16:57 | 2026-01-22
جريمة في الكرادة.. اغتيال مدني يستقل عجلة "تك تك" قرب مطعم غزالة
08:31 | 2026-01-22
