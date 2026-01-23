رئيس أركان الجيش يلتقي قائد القيادة المركزية الامريكية بالشرق الاوسط ويبحثان ملف "داعش"

وذكر بيان لرئاسة اركان الجيش، ان "رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن ، التقى في مقر ، اليوم الجمعة الموافق ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦، قائد في الشرق الاوسط الادميرال والوفد المرافق له، بحضور نائب ".وفي بداية اللقاء، بحث الجانبان "أوجه التعاون والتنسيق على مستوى التدريب والتسليح، من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي، كما تمت مناقشة الوضع الراهن في البلاد ودول الجوار".من جانبه، أكد "مواصلة قوات التحالف دعم الشراكة والتنسيق بين البلدين، من أجل القضاء على ما تبقى من فلول عصابات الارهابية، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية".