العراق يوجه باعداد خارطة طريق خلال ساعات.. تحرك لحماية الامن القومي

وقال للوكالة الرسمية تابعته ، إن " تحرك بشكل استباقي لحماية أمنه القومي من خلال تسلم إرهابيي داعش من الجانب السوري".وأضاف، أن "نصف الذين سيتم جلبهم إلى العراق يمثلون عشرات الجنسيات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكانت ترفض دولهم، رغم كل الجهود المبذولة من والمسؤولين العراقيين، استقبالهم برغم الضغط الذي مارسه العراق خلال العامين الماضيين على "، مشيرًا إلى أن "ذلك الموقف الرافض من تلك الدول سيتغير الآن بعد تأكيد ماكرون لرئيس الوزراء أن فرنسا ستقف مع العراق في هذا الملف".وبيّن أن "عملية نقل إرهابيي داعش إلى العراق ستتم سريعًا خلال فترة أقل من شهر واحد"، لافتًا إلى أن "قوات التحالف الدولي أكدت أن الوضع في مناطق شرق سوريا بات خارج السيطرة".وتابع أن "قوات التحالف الدولي ستتولى عملية نقل السجناء من عناصر داعش وتسليمهم إلى العراق باعتبارها الطرف الفاعل الذي يمتلك الأدوات المطلوبة للقيام بتلك العملية".وأوضح العوادي أن "رئيس الوزراء كلف القيادات الأمنية العراقية بإدامة التواصل مع التحالف الدولي لوضع خارطة طريق خلال الساعات القادمة تتضمن الآلية الممكنة لنقل عناصر داعش وكيف يمكن تطبيقها"، مبينًا أن "قرار نقل عناصر داعش من سوريا لاحتجازهم في العراق كان قرارًا لمجلس العراقي من أجل القيام بحركة استباقية لحماية للبلاد، نظرًا لأن الخيارات الأخرى ستمثل تهديدًا في ظل عدم قدرة خلال الظرف الراهن على تأمين احتجاز تلك العناصر الإرهابية، خصوصًا بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تتولى مهمة حماية السجون التي تضم عناصر التنظيم الإرهابي".وذكر أن "التحالف الدولي بدوره أكد للعراق أن تسليم السجناء من داعش يمثل أفضل الحلول المتاحة في الوقت الحالي للحد من خطر أو تداعيات محتملة يمثلها التنظيم الإرهابي".