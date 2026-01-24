العمليات المشتركة ترد على أنباء وضع آلية جديدة لنقل عناصر داعش من سوريا

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود تصريح للسيد نائب (بوضع آلية جديدة لنقل إرهابيي عصابات من الجارة سوريا)، إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أن النائب لم يدلي بأي تصريح إلى أي وسيلة إعلامية أو منصة خبرية، بشأن الأحداث الأخيرة في ".وبينت، أن "الجهات القانونية المختصة في ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الشائعات المغرضة، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصرا".