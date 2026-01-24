الصفحة الرئيسية
توجيه للحشد الشعبي بشأن تأمين الحدود العراقية السورية
أمن
2026-01-24 | 10:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
938 شوهد
شدد رئيس هيئة
الحشد الشعبي فالح الفياض
، اليوم السبت، على إدامة زخم العمليات والانتشار لتأمين الحدود العراقية السورية.
وذكر بيان لإعلام الحشد، ان الفياض "أجرى اليوم السبت، زيارة ميدانية برفقة وفد من قيادات
الحشد الشعبي
، إلى مقر اللواء 73 التابع لقيادة عمليات
نينوى
".
وعقد الفياض، "فور وصوله، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الميدانية، استمع خلاله إلى إيجاز مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية وطبيعة الواجبات الموكلة للواء، كما اطلع على المهام والمحاور التي تنتشر فيها قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية".
ووجه الفياض "بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف القوات الأمنية في مسك الحدود، مع التشديد على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من أي تسلل إرهابي محتمل، وتكثيف الجهد الاستخباري بما ينسجم مع طبيعة التحديات الأمنية الراهنة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
