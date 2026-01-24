توجيه للحشد الشعبي بشأن تأمين الحدود العراقية السورية

وذكر بيان لإعلام الحشد، ان الفياض "أجرى اليوم السبت، زيارة ميدانية برفقة وفد من قيادات ، إلى مقر اللواء 73 التابع لقيادة عمليات ".وعقد الفياض، "فور وصوله، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الميدانية، استمع خلاله إلى إيجاز مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية وطبيعة الواجبات الموكلة للواء، كما اطلع على المهام والمحاور التي تنتشر فيها قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية".ووجه الفياض "بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف القوات الأمنية في مسك الحدود، مع التشديد على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من أي تسلل إرهابي محتمل، وتكثيف الجهد الاستخباري بما ينسجم مع طبيعة التحديات الأمنية الراهنة".