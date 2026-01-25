إحباط مخطط لتهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير قانوني في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروات الوطنية أحبط والأمن في فرقة المشاة الآلية الثامنة التابع إلى مديرية الاستخبارات العسكرية مخططاً لتهريب النفط عبر أنبوب غير قانوني وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني منظم".وأضافت المديرية، أن "العملية أسفرت عن اكتشاف مسار الأنبوب المستخدم في تهريب النفط الخام وإغلاقه بشكل كامل، ما حال دون هدر وسرقة كميات كبيرة من الثروة الوطنية فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق السياقات المعتمدة".وأكدت المديرية أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تستهدف شبكات تهريب النفط والجريمة الاقتصادية"، مشددة على أن "حماية مقدرات الدولة تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".