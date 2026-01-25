العراق يتقدم ثلاثة مراكز في التصنيف الأمني للأمم المتحدة

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، ان وزيرها "التقى في مكتبه، اليوم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العمليات، إذ جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وبعثات العاملة في ، ولا سيما في الجوانب الأمنية والدعم اللوجستي وتبادل الخبرات".وأشاد مساعد الأمين العام "بالدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية في توفير الدعم والحماية اللازمة لبعثات الأمم المتحدة طيلة فترة عملها في البلاد، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم بشكل مباشر في نجاح مهام تلك البعثات وتحقيق أهدافها".وأشار المسؤول الأممي، إلى أن "الأمم المتحدة سجلت تقدماً ملحوظاً في الوضع الأمني بالعراق، حيث انتقل من التصنيف (E) إلى التصنيف (B)، ليكون ضمن مصاف الدول المستقرة أمنياً، مبيناً أن هذا التصنيف يُعد من أهم المؤشرات المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة في قياس جودة الأمن والاستقرار".من جانبه، أكد "التزام الوزارة بمواصلة التعاون البنّاء مع المنظمات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة العراق نحو المزيد من التطور المؤسسي والأمني".