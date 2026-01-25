انتحار شخص بعد قتل زوجته في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار شخص بعد قتل زوجته في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "اقدم شخص على قتل زوجته واصاب شقيقها ومن ثم انتحر ضمن منطقة الدكاير في ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".