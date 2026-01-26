الخارجية الإيرانية: نتواصل مع العراق بشأن "ادخال إرهابيين من سوريا"

وقال المتحدث باسم الوزارة بقائي، في مؤتمر صحفي، ان "الحقيقة هي اننا نواجه حرباً هجينة، وقد واجهنا خلال الأشهر القليلة الماضية مزاعم جديدة كل يوم".وأضاف انه "تدرك دول المنطقة جيداً أن أي حالة انعدام أمن في المنطقة لا تقتصر على وحدها، بل هي معدية".وأشار الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثق بقدراتها وتضع في اعتبارها تجارب معركة خرداد، وستقدم رداً شاملاً وقوياً على أي هجوم"، مشيرا الى ان "إصرار الأطراف الغربية على تقديم أحادية الجانب للعالم له دلالة كبيرة".وأوضح ان "قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ستكون له تداعيات كثيرة"، معتبرا ان "قرار البرلمان الأوروبي سخيف وسنرد عليه".واكد وجود "تواصل أمني مع بخصوص إدخال الإرهابيين من "، مبينا ان "التقارب بين وبغداد يقلق والعراق وحده معني بتقرير مصيره".