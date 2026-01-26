الاستخبارات العسكرية تضبط 29 ألف حبة مخدرة في الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "في عمليات نوعية جديدة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الخامسة والسابعة وبعمليتين متفرقتين من إحكام السيطرة على 29 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل".وأضافت المديرية، أن "هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع وملاحقة المتورطين"، مبينة أن "مديرية الاستخبارات العسكرية مستمرة في عملياتها الاستباقية وأن يدها ستبقى صارمة وحاسمة بوجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة أبنائه".