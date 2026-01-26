ميسان.. تفكيك عصابة ابتزاز وضبط مئات بطاقات الدفع المزورة

وذكر بيان للجهاز، ان مفارزه في "وبعد متابعة ميدانية وجهد فني، تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نوعيتين اسفرتا عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا يمارسون أساليب ابتزاز متطورة ضد المواطنين من خلال فبركة محتوى مخل وادعاء امتلاك أدلة مفبركة، ثم مطالبة الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها".وأضاف البيان، انه "نفذت العملية بناء على شكوى رسمية من أحد المواطنين، حيث تم إلقاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من أفراد العصابة، فيما أدت المتابعات إلى إلقاء القبض على المتهم الثالث الذي ضبط بحوزته ٣٣١ بطاقة ماستر كانت تستخدم في عمليات الاحتيال الإلكتروني".وأشار الجهاز إلى "إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".