جهاز المخابرات يكشف معلومات خطيرة عن داعش: اعدادهم ارتفعت لـ10 الاف وضمت مرتبطين بالشرع

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان "عدد المقاتلين الارهابي ارتفع من نحو 2000 قبل عام إلى ما يقرب من 10,000 مقاتل اليوم".وأضاف ان "عناصر داعش الجدد في شملوا رجالاً سابقاً مرتبطين باحمد الشرع والقاعدة"، مشيرا الى ان "ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر وعميق على العراقي".وذكر ان "مخيم والسجون التي تضم قيادات التنظيم هي بمثابة قنابل موقوتة وأي خلل في السيطرة عليها يعني أمنية للمنطقة بأكملها".