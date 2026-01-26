في بغداد.. اعتقال شخص اعتدى على مسجد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال شخص اعتدى على جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية القت القبض على شخص اعتدى على أحد مساجد اللطيفية جنوبي ".

وأضاف المصدر أن "المعتقل حاول احداث فوضى وتم القبض عليه".