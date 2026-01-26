مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"

كشف مصدر أمني، مساء الاثنين، تفاصيل سماع اطلاق نار وقع في ، مشيرا الى حدوث مشاجرة.​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة وقعت، مساء اليوم، بين حمايات شخصيات وحصل تبادل اطلاق نار فيما بينهم بالقرب من سيطرة في دون اصابات".

وأضاف المصدر أن "الوضع مسيطر عليه حاليا".

وكانت أنباء أفادت، مساء اليوم الاثنين، بسماع إطلاق نار كثيف داخل .