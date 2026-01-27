مركز مكافحة الإرهاب الامريكي: نعمل عن كثب مع بغداد لنزع سلاح الفصائل

وقال كينت في تغريدة ارفقها بصور للقائاته مع قيادات في والجيش العراقي، وكذلك مستشار الامن القومي العراقي، انه "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت في أدعم عملية نقل معتقلي الخطرين من إلى السجون العراقية"، مضيفا ان " يقدم دعماً مباشراً، حيث يعمل على تحديد هوية سجناء داعش ذوي القيمة العالية لضمان نقل أخطر العناصر بشكل آمن ومحاكمتهم".وتابع: "شكراً للعراق لشراكتكم القوية في هذه المهمة الهامة، خلال اجتماعات مثمرة للغاية مع قادة المخابرات العراقية ومكافحة الإرهاب هذا الأسبوع، بمن فيهم ناقشنا استمرارنا في الكفاح لهزيمة داعش".وأشار الى انه "ثمة حاجة ملحة لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من ، وفي ظل ، فإن ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائنا العراقيين لتعزيز هذه القضية، ودعم ، والقضاء على خطر داعش نهائياً".ويأتي هذا بعد حوالي أسبوع من لقاء جمع مبعوث الى مارك سافايا مع جو كينت، حيث اعلن سافايا حينها عن تفاصيل الاجتماع المتعلق بتهيئة متطلبات قدومه الى العراق.