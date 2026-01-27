الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554378-639050931638381255.jpg
استمارات تطوع و"سلاح عقائدي".. "مرحلة الجهاد" تربك حسابات العراق لليوم الـ13 من الحرب
أمن
2026-01-27 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,896 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
على الرغم من ان الأجواء السياسية والأمنية في
العراق
خلال الأيام الماضية كانت تبدو وكأنها تسير بشكل سلس، خلافا للمعطيات الإقليمية، لكن يبدو انه في اللحظات الأخيرة او ما يمكن وصفها بساعات المخاض لولادة الحكومة الجديدة في العراق التي جاءت على انقاض "طوفان الأقصى" والشرق الأوسط الجديد، بدأت تتعسر، مع تداخل العوامل الأمنية والسياسية ببعضها.
مع كل موسم تشكيل حكومة جديدة في
العراق
، كانت
بغداد
ملزمة بالتعامل مع الرسائل والمقبولية والاشارات الدولية والإقليمية ثم الداخلية، ولم تتشكل حكومة طوال السنوات الماضية دون ان تكون فيها مباركات "إيرانية أمريكية"، وبينما تبدو
ايران
هذه المرة منشغلة باوضاعها الداخلية واحتمالية استئناف حربها مع
اميركا
وإسرائيل، مع تصاعد تهديدات "اسقاط النظام في ايران"، الا انها لاتزال تتعامل مع العراق بصفته "حائط الصد الأخير" بعد تراجع نفوذها بشكل كبير في المنطقة ولا سيما بلدان "محور المقاومة"، ليس ابتداء من سقوط الأسد في سوريا، ولا انتهاء بالضغوط التي يواجهها
حزب الله
في
لبنان
، وهدوء الجبهة الحوثية، وتراجع قدرات حماس.
لذلك فان العراق الذي يعتبر "اخر قلاع محور المقاومة"، لن تتخلى عنه ايران بسهولة كما تقول
واشنطن
بنفسها، بحسب تصريحات سابقة لمبعوث
ترامب
الى الشرق الأوسط توم باراك، ولهذا كانت حاضرة بشكل او باخر بمناقشات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حتى ان المرشد الإيراني الأعلى
السيد علي خامنئي
بارك بنفسه ترشيح
المالكي
وان لم يذكره بالاسم بشكل مباشر، كما اكدت العديد من الشخصيات السياسية بينها أعضاء في ائتلاف دولة القانون.
وعند الوصول الى اللحظات الأخيرة المتمثلة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم والتي كان من المتوقع ان يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تكليف المالكي بتشكيل الحكومة بذات اليوم، حدث شيء ما، وكشف العديد من الشخصيات والقوى السياسية ان جلسة اليوم الثلاثاء لن تعقد وسيتم تأجيلها، وبالرغم من ان التصريحات والمؤشرات تقول ان التأجيل يتعلق بالحزبين الكرديين لغرض التفاهم على مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية، الا ان المنطق يقول ان ما لم تنجح به القوى الكردية يجعل من غير المنطقي ان تطلب 3 او 5 أيام أخرى لتنجح بالتفاهم، لذلك من المتوقع ان تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية تحديدا، بل بالخلاف على مرشح
رئاسة الوزراء
نوري المالكي
، الذي يواجه اعتراضات من "ثلث زعماء الاطار"، وكذلك من عدد من القوى السياسية السنية، حيث يبلغ مجموع مقاعد المعترضين اكثر من 130 نائبا، وهو ما قد يؤدي الى تشكيل الثلث المعطل بسهولة.
لكن الازمة لا تتوقف عند السياسة، بل قد تتداخل مع الامن، مع صدور مواقف غير متوقعة وتصعيدية من قبل فصائل المقاومة في العراق، ففي خضم الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، والمبادرات التي انطلقت من بعض قوى الفصائل بهذا الخصوص، جاءت المواقف من بعض الفصائل وعلى رأسها كتائب حزب الله بشيء جديد ورمزي يكشف عن حجم جدية ما قد يحصل وخطورته، عندما قام الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميدواي بنفسه بملئ استمارة "التطوع الاستشهادي" في احدى مراكز التطوع ببغداد، للقتال مع ايران مع تصاعد التهديدات الامريكية ووصول حاملة الطائرات ابراهام لنكولن الى الشرق الأوسط.
لم يقتصر الامر على الكتائب فحسب، بل ان التطور الأكبر الذي يكشف جدية واستثنائية ما يحدث، هو انضمام حركة بدر، حيث اصدر التوجيه العقائدي لمنظمة بدر بيانا دعت من خلاله الالتفاف حول المقاومة وتعزيز الوعي العقائدي لمساندة الجمهورية الإسلامية، وهو موقف قلما يخرج من بدر، كما اصدر الأمين العام لحركة النجباء اكرم
الكعبي
موقفا هو الاخر مؤكدا ان السلاح باقٍ بايدينا وهو "سلاح عقائدي"، ما يكشف عن خطاب واحد بين الفصائل والحركات الجهادية التابعة لمحور المقاومة، حيث باتت تحركاتها ومواقفها "ليست سياسة"، بل حراك عقائدي وتكليف شرعي، وهو الامر الأكثر خطورة ويجعل من
الحكومة العراقية
بل وزعماء السياسة عاجزون عن إيقافه ومنعه.
تكشف هذه التطورات، عن توجه العراق لمرحلة صعبة، فالامر لم يتوقف عند "سلاح كامن"، لم يشترك في ضرب
إسرائيل
او المصالح الامريكية حتى خلال حرب الـ12 يوم، او انه "سلاح تائب" منذ طوفان الأقصى، بل تحول الى سلاح يقف كتفا الى كتف مع السلاح الإيراني في خصومته ضد المحور الغربي واستعداده لتنفيذ عمليات واسعة "ستحرق المنطقة" كما تؤكد ايران والفصائل في اكثر من مناسبة، لذلك فإن اليوم الـ13 من حرب الـ12 يوما، بات يوم قلق يترقبه العراق بخشية وقد تتوقف حسابات تشكيل الحكومة أساسا في العراق، الا بحسم ميزان القوى في المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
عطل إلكتروني في "إيه 320" يربك شركات الطيران في آسيا وأميركا وأوروبا
06:32 | 2025-11-29
أسلوب احتيال جديد يستهدف حسابات "واتس آب"
06:47 | 2025-12-23
السامرائي و"أبو مازن" يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة
14:01 | 2025-12-03
مجلس الأمن يحذر من دخول الحرب في السودان "أكثر دموية"
11:58 | 2025-12-23
سياسة
أمن
بدر
العراق
ايران
كتائب حزب الله
السيد علي خامنئي
الحكومة العراقية
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
نوري المالكي
سومرية نيوز
علي خامنئي
منظمة بدر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
35.69%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
34.27%
08:32 | 2026-01-25
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
08:32 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
محليات
17.42%
09:22 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
09:22 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
دوليات
12.63%
09:53 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
09:53 | 2026-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
تنويه عن تفجير في البصرة
01:54 | 2026-01-27
مركز مكافحة الإرهاب الامريكي: نعمل عن كثب مع بغداد لنزع سلاح الفصائل
01:04 | 2026-01-27
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
في بغداد.. اعتقال شخص اعتدى على مسجد
14:03 | 2026-01-26
جهاز المخابرات يكشف معلومات خطيرة عن داعش: اعدادهم ارتفعت لـ10 الاف وضمت مرتبطين بالشرع
09:31 | 2026-01-26
ميسان.. تفكيك عصابة ابتزاز وضبط مئات بطاقات الدفع المزورة
08:37 | 2026-01-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.