مع كل موسم تشكيل حكومة جديدة في ، كانت ملزمة بالتعامل مع الرسائل والمقبولية والاشارات الدولية والإقليمية ثم الداخلية، ولم تتشكل حكومة طوال السنوات الماضية دون ان تكون فيها مباركات "إيرانية أمريكية"، وبينما تبدو هذه المرة منشغلة باوضاعها الداخلية واحتمالية استئناف حربها مع وإسرائيل، مع تصاعد تهديدات "اسقاط النظام في ايران"، الا انها لاتزال تتعامل مع العراق بصفته "حائط الصد الأخير" بعد تراجع نفوذها بشكل كبير في المنطقة ولا سيما بلدان "محور المقاومة"، ليس ابتداء من سقوط الأسد في سوريا، ولا انتهاء بالضغوط التي يواجهها في ، وهدوء الجبهة الحوثية، وتراجع قدرات حماس.لذلك فان العراق الذي يعتبر "اخر قلاع محور المقاومة"، لن تتخلى عنه ايران بسهولة كما تقول بنفسها، بحسب تصريحات سابقة لمبعوث الى الشرق الأوسط توم باراك، ولهذا كانت حاضرة بشكل او باخر بمناقشات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حتى ان المرشد الإيراني الأعلى بارك بنفسه ترشيح وان لم يذكره بالاسم بشكل مباشر، كما اكدت العديد من الشخصيات السياسية بينها أعضاء في ائتلاف دولة القانون.وعند الوصول الى اللحظات الأخيرة المتمثلة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم والتي كان من المتوقع ان يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تكليف المالكي بتشكيل الحكومة بذات اليوم، حدث شيء ما، وكشف العديد من الشخصيات والقوى السياسية ان جلسة اليوم الثلاثاء لن تعقد وسيتم تأجيلها، وبالرغم من ان التصريحات والمؤشرات تقول ان التأجيل يتعلق بالحزبين الكرديين لغرض التفاهم على مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية، الا ان المنطق يقول ان ما لم تنجح به القوى الكردية يجعل من غير المنطقي ان تطلب 3 او 5 أيام أخرى لتنجح بالتفاهم، لذلك من المتوقع ان تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية تحديدا، بل بالخلاف على مرشح ، الذي يواجه اعتراضات من "ثلث زعماء الاطار"، وكذلك من عدد من القوى السياسية السنية، حيث يبلغ مجموع مقاعد المعترضين اكثر من 130 نائبا، وهو ما قد يؤدي الى تشكيل الثلث المعطل بسهولة.لكن الازمة لا تتوقف عند السياسة، بل قد تتداخل مع الامن، مع صدور مواقف غير متوقعة وتصعيدية من قبل فصائل المقاومة في العراق، ففي خضم الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، والمبادرات التي انطلقت من بعض قوى الفصائل بهذا الخصوص، جاءت المواقف من بعض الفصائل وعلى رأسها كتائب حزب الله بشيء جديد ورمزي يكشف عن حجم جدية ما قد يحصل وخطورته، عندما قام الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميدواي بنفسه بملئ استمارة "التطوع الاستشهادي" في احدى مراكز التطوع ببغداد، للقتال مع ايران مع تصاعد التهديدات الامريكية ووصول حاملة الطائرات ابراهام لنكولن الى الشرق الأوسط.