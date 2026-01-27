تنويه عن تفجير في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "سيتم اجراء تفجيرٍ مسيطر عليه وإتلاف عددٍ من المخلفات الحربية السابقة اليوم في منطقة الشلامجة – موقع الإتلاف المركزي".وأضافت ان "التفجير سيكون من الساعة التاسعة الى الحادية عشرة صباحاً".