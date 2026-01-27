في بغداد.. تحرير "قاصر" تعرضت لجريمة الاتجار بالبشر​

أعلنت ، الثلاثاء، عن تحرير "قاصر" تعرضت لجريمة الاتجار بالبشر​ في .

وقالت المديرية في بيان، "في إنجاز أمني نوعي يجسّد التكامل العالي بين الجهد الاستخباري والعمل الميداني والغطاء القضائي، تمكنت في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية من تحرير ضحية قاصر تعرضت لجريمة الاتجار بالبشر والاحتجاز والاستغلال، وإلقاء القبض على المتورطين بهذه الجريمة الخطيرة".

وجاءت العملية وفق البيان "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة حيث نفّذ الاتجار بالبشر/ جانب عملية أمنية محكمة أسفرت عن تحرير الضحية التي جرى استدراجها من إحدى المحافظات واحتجازها في من قبل شبكة إجرامية متخصصة بالاتجار بالفتيات".