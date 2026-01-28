خلال عمر الحكومة الحالية.. اعتقال اكثر من 40 الف متهم بـ15 جريمة مختلفة

وقال المتحدث باسم العقيد عباس ، ان " انتقل من تصنيف القائمة e الى القائمة b وهي قائمة الدول المستقرة امنياً"، مشيرا الى انه "عملنا على ابعاد العراق عن القائمة الرمادية وهي قائمة دول عالية المخاطر وتمكنا في تحقيق ذلك".وأكد انه "خلال الثلاثة اعوام السابقة تم القاء القبض على ١٦٢١٤ متهم بالجرائم الصحية، وفي جرائم التهريب تم القاء القبض على ١٢٧٤٢ متهما، وجرائم الغش تم القاء القبض على ٣٥٥٢ متهما، وجرائم غلاء الاسعار تم القاء القبض على ٣٥٢٣ متهما، والجرائم المالية تم القاء القبض ٢٩٤١ متهما، وفي جرائم العمالة الاجنبية تم اعتقال ٢٤٤٧ متهما، وفي جرائم تهريب تم القاء القبض ١٧٨١ متهما".وأشار أيضا الى ان المعتقلين بجرائم غسل الأموال عددهم ٧٢٦ متهما ضمنها ٤٢٤ عابر للوطنية، فضلا عن 673 متهما بجرائم احتيال، و608 مضاربين بالعملة الأجنبية، و437 تزييف العملة منهم 188 عابر للوطنية، فضلا عن اعتقال 202 متهمين بجريمة تهريب العملة، و200 متهم بالتزوير، بالإضافة الى 31 متهما بجرائم العملة الرقمية البتكوين، و22 منتحلا لصفة طبيب".