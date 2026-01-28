بغداد.. مصرع صاحب فرن بحريق ناجم عن تسريب غاز



ـ أمني



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع صاحب فرن للصمون جراء حادث حريق اندلع داخل الفرن بسبب تسريب غاز في العاصمة .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران اثر حريق اندلع في فرن بمنطقة الحرية، وانتشال جثة الضحية من داخل الفرن".



واشار الى انه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة".